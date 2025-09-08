Confronta il tasso di cambio Kuveyt Turk TRY con JPY

Fondata nel 1989 a Istanbul, Kuveyt Türk è una delle principali banche di partecipazione (islamiche). Offre conti correnti e di risparmio conformi alla Sharia, carte di credito, finanziamenti al dettaglio e alle imprese, servizi commerciali, gestione della liquidità, tesoreria e soluzioni per metalli preziosi, il tutto attraverso filiali e solidi canali digitali a supporto delle PMI e delle filiere del settore halal.