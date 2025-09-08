Confronta il tasso di cambio Komercni banka CZK con CNY

Komerční banka (KB) Fondata nel 1990 e con sede a Praga, Komerční banka è una delle principali banche ceche e parte di un gruppo bancario internazionale. Offre servizi bancari universali (conti correnti, carte, mutui, prestiti al consumo e alle PMI, finanza aziendale, mercati e custodia) tramite filiali, sportelli bancomat e canali digitali avanzati. L'attenzione all'innovazione e alla qualità del servizio consolida il ruolo di KB presso privati e aziende in tutto il paese.