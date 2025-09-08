Confronta il tasso di cambio KfW IPEX-Bank EUR con USD

KfW IPEX-Bank Fondata nel 2008 come filiale giuridicamente indipendente e con sede a Francoforte, KfW IPEX-Bank è specializzata in finanziamenti per l'esportazione e il project finance all'interno del Gruppo KfW. Supporta grandi progetti infrastrutturali, energetici, di trasporto e industriali con prestiti strutturati, garanzie e consulenza. Collaborando con aziende e istituti finanziari in tutto il mondo, promuove le attività commerciali tedesche ed europee sui mercati globali.