Confronta il tasso di cambio Julius Baer CHF con USD

Banca Julius Baer & Co. Ltd., Zurigo (Julius Baer) Fondata nel 1890 e con sede a Zurigo, Julius Baer è una delle principali banche private svizzere focalizzata sulla gestione patrimoniale. Offre servizi di gestione patrimoniale discrezionale e di consulenza, soluzioni di investimento, prestiti garantiti da attivi e servizi di family office. Con sede in Svizzera e centri di prenotazione internazionali, serve clienti con elevato e altissimo patrimonio netto, privilegiando investimenti ad architettura aperta, discrezione e relazioni a lungo termine.