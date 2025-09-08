Confronta il tasso di cambio Isbank TRY con JPY

Fondata nel 1924 ad Ankara come prima banca nazionale della Turchia, İşbank è un istituto di credito universale al servizio di privati, PMI, aziende e istituzioni. Offre servizi di pagamento, carte, mutui, prestiti, commercio, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale, attraverso una vasta rete di filiali e innovative piattaforme digitali a supporto dell'industria e dei consumatori.