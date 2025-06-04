.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, comunemente noto come BBVA, è un gruppo finanziario globale di origine spagnola, rinomato per la sua leadership nella trasformazione digitale e nell’esperienza del cliente. BBVA offre una suite completa di servizi bancari, tra cui retail, corporate e investment banking, oltre a gestione patrimoniale e assicurazioni. L’attenzione della banca all’innovazione, alla sostenibilità e all’educazione finanziaria consente ai clienti di gestire efficacemente le proprie finanze. Con una forte presenza internazionale, BBVA supporta le transazioni transfrontaliere e offre strumenti digitali che migliorano l’accessibilità e la comodità per i clienti di tutto il mondo, rendendolo un partner affidabile nel panorama finanziario in evoluzione.