.Le Banques Populaires sono banche cooperative regionali all'interno del Groupe BPCE. Di proprietà dei soci e radicate a livello locale, offrono servizi bancari al dettaglio e alle PMI, pagamenti, mutui, risparmi, assicurazioni e servizi aziendali in tutta la Francia. Piattaforme condivise e portata nazionale si uniscono al processo decisionale regionale per supportare comunità e imprenditori.