.Fondata nel 1929 a Varsavia, Pekao è una delle banche più storiche della Polonia. Offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle imprese (pagamenti, mutui, prestiti alle imprese, finanziamenti al commercio, mercati e gestione patrimoniale), servendo famiglie e imprese attraverso filiali sparse in tutto il paese e canali digitali.