.Fondata nel 1974 a La Valletta, Bank of Valletta è la banca leader a Malta. Offre servizi al dettaglio, alle PMI, alle aziende e al risparmio gestito (pagamenti, carte, mutui, prestiti alle imprese, commercio, tesoreria e prodotti di investimento) attraverso filiali sparse in tutto il paese e moderne piattaforme digitali, supportando i settori del turismo, della nautica e dei servizi.