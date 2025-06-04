.Fondata nel 1966 a Kampala, la banca centrale emette lo scellino ugandese, definisce la politica monetaria, gestisce le riserve e supervisiona i sistemi di pagamento. Concede licenze e supervisiona banche e istituti di microfinanza, promuove la stabilità e l'inclusione finanziaria e modernizza i sistemi digitali per il governo, le rimesse e il commercio. Ricerca, dati e iniziative per la tutela dei consumatori supportano un settore finanziario resiliente e trasparente.