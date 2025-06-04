.Fondata nel 1695 e con sede a Edimburgo, la Bank of Scotland fa parte del Lloyds Banking Group. Offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle aziende in Scozia e in tutto il Regno Unito, offrendo conti correnti, mutui, prestiti alle imprese, pagamenti e servizi patrimoniali. Il suo profondo radicamento regionale e le moderne piattaforme digitali supportano famiglie e imprese.