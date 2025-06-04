.Fondata nel 1960 a Gaza, la Bank of Palestine è la più grande banca palestinese per tradizione. Offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle aziende (conti, carte, mutui, prestiti alle imprese, servizi commerciali, tesoreria e canali digitali) a supporto del commercio, delle comunità e dei programmi di sviluppo in Cisgiordania e a Gaza.