.Fondata nel 1783 a Dublino, la Bank of Ireland è una delle banche più antiche del Paese. Offre servizi al dettaglio, alle PMI, alle aziende e al risparmio gestito (pagamenti, mutui, prestiti, commercio e tesoreria) a famiglie, imprenditori e clienti del settore pubblico attraverso filiali sparse in tutto il Paese e piattaforme digitali.