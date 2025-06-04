.Fondata nel 1967 a Nuuk, la Bank of Greenland è la principale banca commerciale del Paese. Offre servizi di pagamento, mutui, prestiti e consulenza a clienti retail, PMI e aziende, con soluzioni mirate per i settori della pesca, dell'estrazione mineraria, del commercio e dei servizi pubblici, collegando le comunità remote tramite filiali e canali digitali.