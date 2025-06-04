.Fondata nel 1811 e con sede a Helsinki, la Banca di Finlandia è la banca centrale del Paese e membro dell'Eurosistema. Contribuisce alla politica monetaria dell'area dell'euro, emette banconote, gestisce le riserve, supervisiona i pagamenti e monitora la stabilità finanziaria. Ricerca e analisi, supporto alla supervisione e attività di prevenzione delle crisi sono alla base di un sistema finanziario resiliente.