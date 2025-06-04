.Eesti Pank (Banca d'Estonia) Fondata nel 1919 e ricostituita nel 1990, la Eesti Pank è la banca centrale dell'Estonia con sede a Tallinn. Emette valuta all'interno dell'Eurosistema, conduce la politica monetaria con la BCE, gestisce le riserve, supervisiona i sistemi di pagamento e sostiene la stabilità finanziaria. Attraverso la ricerca, le statistiche e la consulenza politica, sostiene la stabilità dei prezzi e un settore finanziario resiliente nell'economia aperta e tecnologica dell'Estonia.