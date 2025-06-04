.Bank of Cyprus (BoC) Fondata nel 1899 e con sede a Nicosia, Bank of Cyprus è il più grande gruppo bancario del Paese. Offre servizi bancari universali – conti correnti, carte di credito, mutui, prestiti alle PMI e alle aziende, gestione della liquidità, servizi patrimoniali e assicurazioni – tramite filiali sparse in tutto il Paese, sportelli bancomat e canali digitali avanzati. Bank of Cyprus serve famiglie, imprenditori e grandi aziende, radicando il sistema finanziario cipriota e i servizi alle imprese internazionali.