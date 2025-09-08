Confronta il tasso di cambio Al Baraka Bank TND con GBP

Con sede a Tunisi, Al Baraka Bank Tunisia è una banca conforme alla Sharia che serve privati, PMI e aziende. Offre conti correnti e di risparmio, carte, finanziamenti murabaha e ijara, servizi commerciali, gestione della liquidità, tesoreria e servizi bancari digitali. Competenze locali e collegamenti con gruppi regionali supportano la finanza halal, gli esportatori e le imprese comunitarie.