Confronta il tasso di cambio Akbank TRY con USD

Fondata nel 1948 ad Adana e con sede a Istanbul, Akbank è una delle principali banche turche al servizio di clienti retail, PMI, aziende e investitori. Offre servizi di pagamento, carte, mutui, prestiti, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale, erogati tramite ampie filiali e piattaforme digitali leader a supporto di tecnologia, produzione e servizi.