Confronta il tasso di cambio Addiko Bank Slovenia EUR con USD

Con sede a Lubiana e un rebranding basato sulla tradizione regionale, avvenuto nel 2016, Addiko Bank dd si concentra su servizi bancari semplici per il settore retail e le PMI. Offre conti correnti e di risparmio, carte, prestiti al consumo e alle imprese, pagamenti e canali digitali con prezzi trasparenti e tempi di risposta rapidi. Relationship manager e processi di credito centralizzati supportano commercianti, professionisti e aziende in crescita in tutto il paese.