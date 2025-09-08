Confronta il tasso di cambio ADCB AED con GBP

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), fondata nel 1985, ha sede ad Abu Dhabi ed è una delle più grandi banche degli Emirati Arabi Uniti. La sua maggioranza è detenuta dal governo di Abu Dhabi e offre una gamma completa di servizi bancari al dettaglio e alle imprese. ADCB gestisce una rete nazionale di filiali e serve sia privati che aziende, il che la rende un attore chiave nel settore bancario del Paese.