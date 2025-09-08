Confronta il tasso di cambio ActivoBank EUR con ZAR

Lanciata nel 1994 e ripensata nel 2010 come marchio completamente digitale sotto Millennium bcp, ActivoBank si concentra su un retail banking semplice e a basso impatto. Offre conti correnti e di risparmio, carte, prestiti al consumo, investimenti e onboarding tramite dispositivi mobili, offrendo servizi bancari quotidiani basati su app per clienti urbani e tecnologici.