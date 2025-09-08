Confronta il tasso di cambio ABN AMRO EUR con AUD

Fondata nel 1991 ad Amsterdam dalla fusione di ABN e AMRO, ABN AMRO è una banca universale olandese. Offre servizi bancari al dettaglio, privati e aziendali (pagamenti, mutui, prestiti alle PMI e alle imprese, servizi commerciali, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale), servendo clienti a livello nazionale e nei principali hub internazionali.