ABA Bank tasso di cambio
Stai pensando di usare ABA Bank per il trasferimento internazionale di denaro? Confronta i ABA Bank tassi di cambio e le commissioni per scoprire i tuoi potenziali risparmi con Xe.
Parla oggi con un esperto di valute. Possiamo battere i tassi dei concorrenti.
|Fornitore
|Tasso di cambio
|Commissione di trasferimento
|Il destinatario riceve
0.832500
|$0
€832.50Invia ora
Non abbiamo ancora i tassi di ABA Bank per questa coppia di valute, ma puoi comunque confrontare un preventivo di ABA Bank con il tasso live di Xe per vedere i potenziali risparmi. Torna presto, stiamo sempre ampliando i nostri dati per offrirti più tassi.
Non abbiamo ancora i tassi di ABA Bank per questa coppia di valute, ma puoi comunque confrontare un preventivo di ABA Bank con il tasso live di Xe per vedere i potenziali risparmi. Torna presto, stiamo sempre ampliando i nostri dati per offrirti più tassi.
A proposito di ABA
.Fondata nel 1996 a Phnom Penh, ABA (ex Advanced Bank of Asia) offre servizi a privati e aziende con conti correnti, carte di credito, prestiti al consumo e alle PMI, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità e servizi di mobile banking pluripremiati. Una solida governance e i legami regionali supportano esportatori, rivenditori e imprenditori in crescita.
Quanto tempo richiede un trasferimento di denaro ABA Bank ?
I tempi di consegna per i trasferimenti internazionali con ABA Bank variano in base al metodo di pagamento, al tempismo delle transazioni e al paese del destinatario. Tipicamente, i bonifici bancari internazionali richiedono da 1 a 5 giorni lavorativi. Fattori come le festività bancarie e i controlli di sicurezza possono influire sulla consegna. Controlla ABA Banktempo di scadenza per evitare ritardi.
Quali sono le commissioni e i costi di trasferimento di denaro di ABA Bank?
Il costo di un trasferimento internazionale di denaro con ABA Bank dipende da molti fattori, tra cui l'importo del trasferimento e la valuta di destinazione. Di solito, i trasferimenti più grandi comportano commissioni più basse e tassi di cambio migliori. Controlla la tabella di confronto per confrontare le ABA Bank commissioni con Xe.
Perché trasferire con Xe invece che con le banche tradizionali?
Tariffe migliori
Offriamo costantemente tassi che superano le banche, offrendoti il massimo rapporto qualità-prezzo. Confrontaci con la tua banca per vedere la differenza.
Tariffe più basse
Facciamo pagare meno, così risparmi di più. Inoltre, mostriamo sempre tutte le commissioni prima che tu confermi il trasferimento, così sai esattamente per cosa stai pagando.
Trasferimenti più rapidi
La maggior parte dei trasferimenti viene completata lo stesso giorno. Sappiamo quanto sia importante che i tuoi soldi vengano consegnati rapidamente e in modo affidabile.
Xe 24/5 supporto esperto globale per trasferimenti
Hai bisogno di assistenza con il tuo trasferimento internazionale di denaro? Siamo qui per aiutarti—connettiti oggi stesso con noi per un supporto personalizzato!
Trasferisci di più con i limiti di invio online più alti di Xe
Offriamo limiti di trasferimento online più elevati rispetto alle banche tradizionali, permettendoti di inviare di più in un unico trasferimento. Dì addio al dividere importi maggiori e goditi un modo più semplice ed efficiente per trasferire i tuoi soldi.
Xe è garantito da milioni di persone in tutto il mondo
Pronto per iniziare?
Hai confrontato i tassi di cambio di ABA Bankcon Xe ed è il momento di sbloccare il miglior valore per i tuoi trasferimenti internazionali di denaro. Il tuo primo trasferimento è a pochi clic di distanza—inizia ora e porta i tuoi soldi più lontano!
Domande frequenti
I tassi di cambio di ABA Bankpossono differire notevolmente dai servizi dedicati al trasferimento di denaro. Le banche tradizionali spesso aggiungono un ricarico ai tassi, il che significa che il destinatario potrebbe ricevere meno. Usa la nostra tabella di confronto per vedere come ABA Bank si confronta con Xe e altri fornitori in tempo reale.
Confrontare ABA Bank con altri servizi internazionali di trasferimento denaro ti aiuta a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Piccole differenze di tassi e commissioni possono portare a risparmi significativi, soprattutto su trasferimenti più grandi. Il nostro strumento di confronto rende facile trovare il miglior valore per la tua specifica coppia di valuta.
Il tasso di cambio ABA Bank si riferisce al tasso offerto per convertire una valuta in un'altra durante un trasferimento internazionale di denaro. Questo tasso può includere un margine superiore al tasso medio di mercato, che può ridurre l'importo finale che il beneficiario riceve. Confronta il tasso di ABA Bankcon quello in tempo reale di Xe per vedere la differenza.
Molte banche e fornitori di trasferimento di denaro—inclusi ABA Bank—possono applicare una commissione di trasferimento. Questa può essere una tariffa fissa o variare a seconda dell'importo, della destinazione o del metodo di trasferimento. Il nostro strumento di confronto suddivide chiaramente le commissioni e i tassi di cambio, così puoi vedere facilmente il costo totale.
I tempi di trasferimento con ABA Bank dipendono dalla destinazione, dalla valuta e dal metodo di pagamento. Molti trasferimenti richiedono da 1 a 5 giorni lavorativi, anche se possono verificarsi ritardi a causa dei tempi di elaborazione bancaria o di ulteriori controlli. Al contrario, Xe completa la maggior parte dei trasferimenti in pochi minuti.
ABA Bank possono imporre limiti giornalieri o richiedere visite di persona per trasferimenti importanti. Xe supporta limiti di trasferimento online più elevati, offrendoti maggiore flessibilità quando sposti grandi importi—senza dover dividere i pagamenti o andare in filiale.