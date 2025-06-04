Fiókok a Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade oldalon: Phan Rang - Thap Cham, Vietnam

A fiókok SWIFT-kódjait a nemzetközi fizetések küldésekor a bankok meghatározott helyeinek azonosítására használják. Egyes bankok, köztük a Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade, egyedi kódokat rendelhetnek az olyan városokban található fiókokhoz, mint a Phan Rang - Thap Cham, hogy segítsék az átutalások pontosabb feldolgozását. Nem minden fiók rendelkezik egyedi kóddal, de ha van ilyen, akkor a legjobb, ha a helyi fióknak megfelelő kódot használja.