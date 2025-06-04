Fióktelepek a Visa Inc oldalon the United States

Ha rossz SWIFT-kódot használ, a fizetés késhet, félreirányulhat, vagy a fogadó bank akár vissza is utasíthatja. Bizonyos esetekben a pénzösszegek visszakerülhetnek a feladóhoz, és további díjakat számíthatnak fel. Mindig győződjön meg arról, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a fiók vagy a hivatalos központi iroda kódjával. Ha bizonytalan, az átutalás előtt lépjen kapcsolatba a Visa Inc címen.