A Bank of Botswana fő SWIFT kódja a Botswana oldalon a BBOTBWGXXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Botswana oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Bank of Botswana számlára a Botswana címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BBOTBWGXXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.