A T Bank fő SWIFT kódja a Bhutan oldalon a TBBTBTBTXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bhutan oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a T Bank számlára a Bhutan címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a TBBTBTBTXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.