A Bank of Bhutan fő SWIFT kódja a Bhutan oldalon a BHUBBTBTXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bhutan oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Bank of Bhutan számlára a Bhutan címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BHUBBTBTXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.