Fiókok a Europabank N.v. oldalon: Gent, Belgium
Az alábbi táblázatban megtalálja az Ön Europabank N.v. fiókját, és részletes információkat kaphat a megfelelő SWIFT-kódról.
SWIFT-kód keresése
Ezekről a SWIFT-kódokról
A fiókok SWIFT-kódjait a nemzetközi fizetések küldésekor a bankok meghatározott helyeinek azonosítására használják. Egyes bankok, köztük a Europabank N.v., egyedi kódokat rendelhetnek az olyan városokban található fiókokhoz, mint a Gent, hogy segítsék az átutalások pontosabb feldolgozását. Nem minden fiók rendelkezik egyedi kóddal, de ha van ilyen, akkor a legjobb, ha a helyi fióknak megfelelő kódot használja.
Mi a teendő, ha a helyi fiók nem szerepel a listán?
Ha az Ön Europabank N.v. fiókja a Gent oldalon nem szerepel a fenti listában, akkor is küldhet nemzetközi fizetést a globális központ SWIFT-kódjával. Ahelyett, hogy a pénzt egy adott fiókhoz irányítaná, azt a bank központi rendszerén keresztül dolgozza fel, majd a megfelelő bankhoz irányítja.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Europabank N.v. címre érkező kifizetés a Gent címen ?
Ha külföldről készül pénzt fogadni, adja meg a bank és a bankfiók SWIFT-kódját a feladónak, hogy a pénz pontosan és biztonságosan érkezzen meg a számlájára. Ha nem találja a fiók SWIFT-kódját, ellenőrizze, hogy a Europabank N.v. rendelkezik-e globális központi kóddal, vagy lépjen kapcsolatba közvetlenül a bankkal a legjobb alternatíva érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Igen, a Europabank N.v. több fiókot is működtethet a Gent oldalon. Az egyes fiókok különböző környékeket szolgálhatnak ki, különböző szolgáltatásokat kínálhatnak, és - ha nemzetközi átutalásokról van szó - egyesek még különböző SWIFT-kódokat is használhatnak. Fontos, hogy a fizetési utasítások megadásakor azonosítsa a konkrét fiókot, ahol a számláját vezetik.
Az Ön fiókjának SWIFT-kódját megtalálhatja az oldal tetején található táblázatban, amely a Europabank N.v. ismert Gent fiókok SWIFT-kódjait sorolja fel. Ha nem biztos abban, hogy melyik fiókhoz van kötve a számlája, ellenőrizheti a bankszámlakivonatát, meglátogathatja az online banki portált, vagy közvetlenül a fiókkal léphet kapcsolatba. Kétség esetén a bank központi SWIFT-kódjának használata biztonságos alternatíva.
A fiók-specifikus SWIFT-kód használata - ha van ilyen az Ön telephelyén - javíthatja a nemzetközi átutalás pontosságát és sebességét. Segít biztosítani, hogy a pénz közvetlenül a megfelelő fiókba kerüljön, ami csökkentheti a feldolgozási időt, és szükség esetén könnyebben nyomon követhetővé teszi a tranzakciót. Ez különösen hasznos nagyobb átutalások vagy időérzékeny fizetések esetén.
Ha rossz SWIFT-kódot használ, a fizetés késhet, félreirányulhat, vagy a fogadó bank akár vissza is utasíthatja. Bizonyos esetekben a pénzösszegek visszakerülhetnek a feladóhoz, és további díjakat számíthatnak fel. Mindig győződjön meg arról, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a fiók vagy a hivatalos központi iroda kódjával. Ha bizonytalan, az átutalás előtt lépjen kapcsolatba a Europabank N.v. címen.
A fenti táblázatban megtekintheti a Europabank N.v. fiókok listáját a Gent oldalon, amelyek egyedi SWIFT-kóddal rendelkeznek. A nemzetközi átutalási utasítások megtekintéséhez közvetlenül a fiókjához is fordulhat, vagy bejelentkezhet online banki szolgáltatásaiba. Ha a fióktelepnek nincs saját kódja, akkor valószínűleg alapértelmezés szerint a központi iroda kódját használja.
Nem feltétlenül. Europabank N.v. a fióktelepek egyedi kódokkal rendelkezhetnek bizonyos helyszínek vagy funkciók számára - különösen a nagy forgalmú vagy speciális vállalati fióktelepek esetében. Mindig próbálja meg a fiókjára jellemző SWIFT-kódot használni, ha az rendelkezésre áll; egyébként a központi kód egy széles körben elfogadott tartalék.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.