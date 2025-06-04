Central Bank of Barbados SWIFT kód Barbados
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Central Bank of Barbados a CBABBBBBXXX. A Central Bank of Barbados azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Central Bank of Barbados címen.
CBABBBBBXXX
Bank neve
CENTRAL BANK OF BARBADOS
SWIFT-kód
CBABBBBBXXX
Cím
TOM ADAMS FINANCIAL CENTRE, SPRY STREET
Város
BRIDGETOWN
Ország
BARBADOS
Ez a(z) Central Bank of Barbados fő SWIFT/BIC-kódja itt: Barbados
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Central Bank of Barbados helyi fiókjait itt: Barbados.
A oldalról CBABBBBBXXX
A Central Bank of Barbados fő SWIFT kódja a Barbados oldalon a CBABBBBBXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Barbados oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Central Bank of Barbados számlára a Barbados címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a CBABBBBBXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata CBABBBBBXXX
A Central Bank of Barbadosfő SWIFT/BIC kódját használhatja. CBABBBBBXXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Central Bank of Barbados címre a következő címen Barbados
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Central Bank of Barbados a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Central Bank of Barbados címre érkező kifizetés a Barbados címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a Central Bank of Barbados számlájára a Barbados oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Gyakran ismételt kérdések
A Central Bank of Barbados főhivatali SWIFT-kódja a következő CBABBBBBXXX. Ezt a kódot általában a bank Bridgetown címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Central Bank of Barbados címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (CBABBBBBXXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (CBABBBBBXXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Central Bank of Barbados a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Central Bank of Barbados fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (CBABBBBBXXX).
Jelentkezzen be a Central Bank of Barbados online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Central Bank of Barbados ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a CBABBBBBXXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Central Bank of Barbados jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (CBABBBBBXXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
CBABBBBBXXX a Central Bank of Barbados' Bridgetown székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Central Bank of Barbados egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Barbados, CBABBBBBXXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.