A Banco Credicoop fő SWIFT kódja a Argentina oldalon a BCOOARBAXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Argentina oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Banco Credicoop számlára a Argentina címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BCOOARBAXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.