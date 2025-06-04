A IBRCESMMEF2 címet kell használnia, ha nemzetközi átutalást küld vagy fogad a SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR) címre a fent megadott városban és címen. Azonosítja a címzett bankját és fiókját, különösen akkor, ha a SWIFT-hálózaton keresztül határokon átnyúló pénzküldésre kerül sor. Egyes országok és fizetési típusok nem igényelnek SWIFT-kódot, ezért az átutalás kezdeményezése előtt mindig érdeklődjön a címzettnél vagy a bankjánál.