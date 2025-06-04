TOP - Tongan Pa'anga

top
A Tongan Pa'anga Tonga pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Tongan Pa'anga árfolyam a TOP és USD közötti árfolyam. A Tonga Pa'anga pénznemkódja TOP, a pénznem szimbóluma pedig T$. Az alábbiakban Tongan Pa'anga árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

TOPtongai pa'anga

Tongan Pa'anga statisztikák

NévTongan Pa'anga
SzimbólumT$
Kisebb egység1/100 = Seniti
Kisebb egység szimbólumaSeniti
Legjobb TOP átváltásTOP - USD
Legjobb TOP diagramTOP - USD diagram

Tongan Pa'anga profil

ÉrmékFreq used: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Központi bankNational Reserve Bank of Tonga
Felhasználók
Tonga

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15955
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.460
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804455
USD / CAD1.40428
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651785

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%