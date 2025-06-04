syp
SYP - Syrian Pound

A Syrian Pound Syria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Syrian Pound árfolyam a SYP és USD közötti árfolyam. A Syria Pound pénznemkódja SYP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Syrian Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

SYPszíriai font

Syrian Pound statisztikák

NévSyrian Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Piastre
Kisebb egység szimbólumaPiastre
Legjobb SYP átváltásSYP - USD
Legjobb SYP diagramSYP - USD diagram

Syrian Pound profil

ÉrmékFreq used: £1, £2, £5, £10, £25
BankjegyekFreq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Központi bankCentral Bank of Syria
Felhasználók
Syria

