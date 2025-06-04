SYP - Syrian Pound
A Syrian Pound Syria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Syrian Pound árfolyam a SYP és USD közötti árfolyam. A Syria Pound pénznemkódja SYP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Syrian Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Syrian Pound statisztikák
|Név
|Syrian Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Piastre
|Kisebb egység szimbóluma
|Piastre
|Legjobb SYP átváltás
|SYP - USD
|Legjobb SYP diagram
|SYP - USD diagram
Syrian Pound profil
|Érmék
|Freq used: £1, £2, £5, £10, £25
|Bankjegyek
|Freq used: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Központi bank
|Central Bank of Syria
|Felhasználók
Syria
Miért érdekli a SYP?
