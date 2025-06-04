RUB - Russian Ruble
A Russian Ruble Russia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Russian Ruble árfolyam a RUB és USD közötti árfolyam. A Russia Ruble pénznemkódja RUB, a pénznem szimbóluma pedig ₽. Az alábbiakban Russian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
The Ruble has been the currency of Russia for approximately 500 years; it has been used in various countries throughout its history. There have been different versions of the ruble due to the various changes in the currency's value.
|Years
|Description of the Ruble
|First ruble
|1500s-1921
|Second ruble
|1921-1922
|Third ruble
|1923-1924
|Fourth ruble
|1924-1947
|Fifth ruble
|1947-1961
|Sixth ruble
|1961-1997
|Seventh ruble
|1998-present
Russian Ruble statisztikák
|Név
|Russian Ruble
|Szimbólum
|₽
|Kisebb egység
|1/100 = kopek
|Kisebb egység szimbóluma
|к.
|Legjobb RUB átváltás
|RUB - USD
|Legjobb RUB diagram
|RUB - USD diagram
Russian Ruble profil
|Érmék
|Freq used: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Rarely used: к.1, к.5, ₽10
|Bankjegyek
|Freq used: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Rarely used: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Központi bank
|Bank of Russia
|Felhasználók
Russia, Tajikistan
Miért érdekli a RUB?
