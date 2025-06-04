KPW - North Korean Won

A North Korean Won Korea (North) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb North Korean Won árfolyam a KPW és USD közötti árfolyam. A Korea (North) Won pénznemkódja KPW , a pénznem szimbóluma pedig ₩. Az alábbiakban North Korean Won árfolyamokat és egy valutaváltót talál.