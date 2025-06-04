kpw
KPW - North Korean Won

A North Korean Won Korea (North) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb North Korean Won árfolyam a KPW és USD közötti árfolyam. A Korea (North) Won pénznemkódja KPW, a pénznem szimbóluma pedig ₩. Az alábbiakban North Korean Won árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

kpw
KPWészak-koreai von

North Korean Won statisztikák

NévNorth Korean Won
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Chon
Kisebb egység szimbólumaChon
Legjobb KPW átváltásKPW - USD
Legjobb KPW diagramKPW - USD diagram

North Korean Won profil

ÉrmékFreq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
BankjegyekFreq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Felhasználók
Korea (North)

Miért érdekli a KPW?

Szeretnék...

Feliratkozni a KPW e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a KPW árfolyamokatEgy KPW valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.803985
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651990

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%