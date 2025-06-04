KPW - North Korean Won
A North Korean Won Korea (North) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb North Korean Won árfolyam a KPW és USD közötti árfolyam. A Korea (North) Won pénznemkódja KPW, a pénznem szimbóluma pedig ₩. Az alábbiakban North Korean Won árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
North Korean Won statisztikák
|Név
|North Korean Won
|Szimbólum
|₩
|Kisebb egység
|1/100 = Chon
|Kisebb egység szimbóluma
|Chon
|Legjobb KPW átváltás
|KPW - USD
|Legjobb KPW diagram
|KPW - USD diagram
North Korean Won profil
|Érmék
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Bankjegyek
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Felhasználók
Korea (North)
