IRR - Iranian Rial
A Iranian Rial Iran pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Iranian Rial árfolyam a IRR és USD közötti árfolyam. A Iran Rial pénznemkódja IRR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Iranian Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Iranian Rial statisztikák
|Név
|Iranian Rial
|Szimbólum
|﷼
|Kisebb egység
|1/100 = Dinar
|Kisebb egység szimbóluma
|Dinar
|Legjobb IRR átváltás
|IRR - USD
|Legjobb IRR diagram
|IRR - USD diagram
Iranian Rial profil
|Érmék
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bankjegyek
|Freq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Központi bank
|Central Bank of the Islamic Republic of Iran
|Felhasználók
Iran
Iran