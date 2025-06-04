irr
IRR - Iranian Rial

A Iranian Rial Iran pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Iranian Rial árfolyam a IRR és USD közötti árfolyam. A Iran Rial pénznemkódja IRR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Iranian Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

irr
IRRiráni riál

Iranian Rial statisztikák

NévIranian Rial
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Dinar
Kisebb egység szimbólumaDinar
Legjobb IRR átváltásIRR - USD
Legjobb IRR diagramIRR - USD diagram

Iranian Rial profil

ÉrmékFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BankjegyekFreq used: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Központi bankCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Felhasználók
Iran

Miért érdekli a IRR?

Szeretnék...

Feliratkozni a IRR e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a IRR árfolyamokatEgy IRR valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.804047
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652004

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%