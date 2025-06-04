CUP - Cuban Peso
A Cuban Peso Cuba pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cuban Peso árfolyam a CUP és USD közötti árfolyam. A Cuba Peso pénznemkódja CUP, a pénznem szimbóluma pedig ₱. Az alábbiakban Cuban Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Cuban Peso statisztikák
|Név
|Cuban Peso
|Szimbólum
|₱
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb CUP átváltás
|CUP - USD
|Legjobb CUP diagram
|CUP - USD diagram
Cuban Peso profil
|Érmék
|Freq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Bankjegyek
|Freq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Központi bank
|Central Bank of Cuba
|Felhasználók
Cuba
