CUP - Cuban Peso

A Cuban Peso Cuba pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cuban Peso árfolyam a CUP és USD közötti árfolyam. A Cuba Peso pénznemkódja CUP, a pénznem szimbóluma pedig ₱. Az alábbiakban Cuban Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Cuban Peso statisztikák

NévCuban Peso
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb CUP átváltásCUP - USD
Legjobb CUP diagramCUP - USD diagram

Cuban Peso profil

ÉrmékFreq used: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BankjegyekFreq used: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Központi bankCentral Bank of Cuba
Felhasználók
Cuba

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15940
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32331
USD / CHF0.804311
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.398
AUD / USD0.651880

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%