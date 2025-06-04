CUC - Cuban Convertible Peso
A Cuban Convertible Peso Cuba pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cuban Convertible Peso árfolyam a CUC és USD közötti árfolyam. A Cuba Convertible Peso pénznemkódja CUC, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Cuban Convertible Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.
Cuban Convertible Peso statisztikák
|Név
|Cuban Convertible Peso
|Szimbólum
|CUC$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo Convertible
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb CUC átváltás
|CUC - USD
|Legjobb CUC diagram
|CUC - USD diagram
Cuban Convertible Peso profil
|Becenevek
|Chavito
|Érmék
|Freq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Bankjegyek
|Freq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Központi bank
|Central Bank of Cuba
|Felhasználók
Cuba
