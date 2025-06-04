cuc
CUC - Cuban Convertible Peso

A Cuban Convertible Peso Cuba pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cuban Convertible Peso árfolyam a CUC és USD közötti árfolyam. A Cuba Convertible Peso pénznemkódja CUC, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Cuban Convertible Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.
As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.

Cuban Convertible Peso statisztikák

NévCuban Convertible Peso
SzimbólumCUC$
Kisebb egység1/100 = Centavo Convertible
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb CUC átváltásCUC - USD
Legjobb CUC diagramCUC - USD diagram

Cuban Convertible Peso profil

BecenevekChavito
ÉrmékFreq used: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BankjegyekFreq used: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Központi bankCentral Bank of Cuba
Felhasználók
Cuba

