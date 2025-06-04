BYR - Belarusian Ruble
A Belarusian Ruble Belarus pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belarusian Ruble árfolyam a BYR és USD közötti árfolyam. A Belarus Ruble pénznemkódja BYR, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Belarusian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Belarusian Ruble statisztikák
|Név
|Belarusian Ruble
|Szimbólum
|p.
|Kisebb egység
|1/100 = Kapeyka
|Kisebb egység szimbóluma
|Kapeyka
|Legjobb BYR átváltás
|BYR - USD
|Legjobb BYR diagram
|BYR - USD diagram
Belarusian Ruble profil
|Bankjegyek
|Freq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Központi bank
|National Bank of the Republic of Belarus
|Felhasználók
Belarus
Belarus
Miért érdekli a BYR?
