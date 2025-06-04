byr
BYR - Belarusian Ruble

A Belarusian Ruble Belarus pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belarusian Ruble árfolyam a BYR és USD közötti árfolyam. A Belarus Ruble pénznemkódja BYR, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Belarusian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

byr
BYRfehérorosz rubel

Belarusian Ruble statisztikák

NévBelarusian Ruble
Szimbólump.
Kisebb egység1/100 = Kapeyka
Kisebb egység szimbólumaKapeyka
Legjobb BYR átváltásBYR - USD
Legjobb BYR diagramBYR - USD diagram

Belarusian Ruble profil

BankjegyekFreq used: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Központi bankNational Bank of the Republic of Belarus
Felhasználók
Belarus

