BYN - Belarusian Ruble
A Belarusian Ruble Belarus pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belarusian Ruble árfolyam a BYN és USD közötti árfolyam. A Belarus Ruble pénznemkódja BYN, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Belarusian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.
Belarusian Ruble statisztikák
|Név
|Belarusian Ruble
|Szimbólum
|Br
|Kisebb egység
|1/100 = Kapeyka
|Kisebb egység szimbóluma
|Kapeyka
|Legjobb BYN átváltás
|BYN - USD
|Legjobb BYN diagram
|BYN - USD diagram
Belarusian Ruble profil
|Bankjegyek
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Központi bank
|National Bank of the Republic of Belarus
|Felhasználók
Belarus
Belarus
Miért érdekli a BYN?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BYN e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BYN árfolyamokatEgy BYN valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz