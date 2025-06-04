byn
BYN - Belarusian Ruble

A Belarusian Ruble Belarus pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belarusian Ruble árfolyam a BYN és USD közötti árfolyam. A Belarus Ruble pénznemkódja BYN, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Belarusian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.

Válasszon egy pénznemet

byn
BYNfehérorosz rubel

Belarusian Ruble statisztikák

NévBelarusian Ruble
SzimbólumBr
Kisebb egység1/100 = Kapeyka
Kisebb egység szimbólumaKapeyka
Legjobb BYN átváltásBYN - USD
Legjobb BYN diagramBYN - USD diagram

Belarusian Ruble profil

BankjegyekFreq used: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Központi bankNational Bank of the Republic of Belarus
Felhasználók
Belarus

Miért érdekli a BYN?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BYN e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BYN árfolyamokatEgy BYN valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804262
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.651897

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%