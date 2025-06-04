BYN - Belarusian Ruble

A Belarusian Ruble Belarus pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belarusian Ruble árfolyam a BYN és USD közötti árfolyam. A Belarus Ruble pénznemkódja BYN , a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Belarusian Ruble árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.