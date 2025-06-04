Hasonlítsa össze LBBW EUR to CNY árfolyamot

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a LBBW weboldalon a Eurótagországok és a Kína között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Landesbank Baden-Wurttemberg honlapon a vágási időket.