Hasonlítsa össze Kuwait Finance House KWD to EUR árfolyamot

A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Kuwait Finance House weboldalon a Kuvait és a Eurótagországok között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Kuwait Finance House K.S.C.P honlapon a vágási időket.