Hasonlítsa össze Bank of Uganda UGX to EUR árfolyamot

1966-ban Kampalában alapított központi bank kibocsátja az ugandai shillinget, meghatározza a monetáris politikát, kezeli a tartalékokat és felügyeli a kifizetési rendszereket. Engedélyezi és felügyeli a bankokat és a MDI-ket, elősegíti a pénzügyi stabilitást és a befogadást, valamint modernizálja a digitális infrastruktúrát a kormány, a pénzküldések és a kereskedelem számára. A kutatások, adatok és fogyasztóvédelmi kezdeményezések támogatják a rugalmas és átlátható pénzügyi szektort.