Hasonlítsa össze Bank of Estonia EUR to USD árfolyamot
Fontolgatja a Bank of Estonia használatát a EUR és a USD közötti transzferhez ? Hasonlítsa össze a Bank of Estonia árfolyamokat és díjakat, hogy felfedezze a lehetséges megtakarításokat a Xe-vel.
Beszéljen még ma egy pénznemszakértővel. Jobb árfolyamokat kínálunk, mint a versenytársak.
|Szolgáltató
|Árfolyam
|Átutalási díj
|Kedvezményezett kapja
1.147300
|€0
$1,147.30Küldés most
Még nincsenek Bank of Estonia-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Bank of Estonia ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
Még nincsenek Bank of Estonia-árfolyamok ehhez a valutapárhoz, de összehasonlíthatod Bank of Estonia ajánlatát Xe élő árfolyamával, hogy megtudd a megtakarítást. Nézz vissza később, folyamatosan bővítjük adatainkat.
A oldalról Eesti Pank
Az Eesti Pank (Észtország Bankja) 1919-ben alakult és 1990-ben újjáalakult, Észtország központi bankja, székhelye Tallinnban található. Pénzt bocsát ki az Eurórendszeren belül, monetáris politikát folytat az EKB-val, kezeli a tartalékokat, felügyeli a kifizetési rendszereket, és támogatja a pénzügyi stabilitást. Kutatások, statisztikák és politikai tanácsadás révén alátámasztja az árstabilitást és a reziliens pénzügyi szektort Észtország nyitott, technológia-vezérelt gazdaságában.
Milyen gyors a Bank of Estonia EUR és a USD közötti átutalás?
A nemzetközi átutalások szállítási ideje a Bank of Estonia weboldalon a Eurótagországok és a Egyesült Államok között a fizetési módtól és a tranzakció időzítésétől függően változik. A nemzetközi banki átutalások általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Olyan tényezők, mint a bankszünnapok és a biztonsági ellenőrzések szintén befolyásolhatják a kézbesítést. A késések elkerülése érdekében ellenőrizze a Eesti Pank honlapon a vágási időket.
Mik a Bank of Estonia átutalási díjak?
Bank of Estonia a nemzetközi pénzátutalás költségei a EUR és a USD között olyan tényezőktől függenek, mint az átutalás összege. A nagyobb átutalások általában alacsonyabb díjakkal és jobb árfolyamokkal járnak. Az összehasonlító táblázatban a Bank of Estonia és az Xe díjait hasonlíthatja össze.
Miért érdemes a Xe-vel utalni a hagyományos bankok helyett?
Jobb árak
Folyamatosan banki árakat verő kamatokat kínálunk, így a legtöbbet kapja a pénzéért. Hasonlítson össze minket a bankjával, hogy meglássa a különbséget.
Alacsonyabb díjak
Kevesebbet kérünk, így Ön többet takaríthat meg. Ráadásul az átutalás megerősítése előtt mindig feltüntetjük az összes díjat , így pontosan tudja, hogy mit fizet.
Gyorsabb transzferek
Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Tudjuk, mennyire fontos, hogy a pénze gyorsan és megbízhatóan érkezzen meg.
Xe 24/5 szakértői globális átutalási támogatás
Segítségre van szüksége a nemzetközi pénzátutaláshoz? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk - lépjen kapcsolatba velünk még ma személyre szabott támogatásért!
Többet továbbíthat az Xe magasabb online küldési limitjeivel
A hagyományos bankoknál magasabb online átutalási limiteket kínálunk, így egyetlen átutalással többet küldhet. Mondjon búcsút a nagyobb összegek felosztásának, és élvezze a pénzmozgás egyszerűbb, hatékonyabb módját.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Készen állsz a kezdésre?
Összehasonlította a Bank of Estonia és a Xe árfolyamát, és itt az ideje, hogy a legjobb árat kapja nemzetközi pénzátutalásaihoz. Az első átutalás már csak néhány kattintásnyira van - kezdje el most, és vigye tovább a pénzét!
Gyakran ismételt kérdések
A Bank of Estonia által a euró (EUR) amerikai dollár (USD) átváltására kínált árfolyam a valós középárfolyamot meghaladó árrést tartalmazhat. Ez azt jelenti, hogy a vártnál kevesebbet kaphat a amerikai dollár címen. Használja összehasonlító táblázatunkat, hogy megtudja, hogyan viszonyul a Bank of Estoniaára a Xe és más szolgáltatók áraihoz.
Bank of Estonia az átutalás módjától és céljától függően fix átutalási díjat, százalékos díjat vagy mindkettőt felszámíthat. Ezek a díjak - az árfolyammal együtt - befolyásolják, hogy a címzett mennyit kap. Eszközünk lebontja, így összehasonlíthatja a teljes költséget más lehetőségekkel, például a Xe-vel.
A euró és a amerikai dollár közötti átutalások a Bank of Estonia segítségével általában 1-5 munkanapot vesznek igénybe. Az időzítés függ a fizetési határidőtől, az ünnepnapoktól, a célországtól és a fogadó bank feldolgozási idejétől. Az Xe a legtöbb átutalás esetében még aznap kézbesítést kínál.
Bank of Estonia napi vagy átutalásonkénti korlátozásokkal rendelkezhetnek a nemzetközi átutalásokra vonatkozóan. Előfordulhat, hogy nagyobb összegek esetén egy fiókot is fel kell keresnie. Az Xe támogatja a magasabb online küldési limiteket, így rugalmasságot és kényelmet kínál a nagyobb összegek nemzetközi átutalásakor.
Számos szolgáltató, köztük a Bank of Estonia, a piaci feltételek alapján frissítheti átváltási árfolyamát. Az árfolyamokat azonban naponta egyszer lehet meghatározni, vagy ritkábban lehet módosítani, mint a dedikált devizaszolgáltatások esetében. Az Xe élőben frissíti az árfolyamokat, így nagyobb kontrollt biztosít a küldés időpontjának meghatározásához.