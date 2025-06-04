Podružnice za Indian Overseas Bank u Moradabad, Indija
Pomoću donje tablice pronađite svoju poslovnicu Indian Overseas Bank i dobijte detaljne informacije o njenom odgovarajućem SWIFT kodu.
Pronađi SWIFT kod
O ovim SWIFT kodovima
SWIFT kodovi poslovnica koriste se za identifikaciju određenih lokacija banaka prilikom slanja međunarodnih plaćanja. Neke banke, uključujući Indian Overseas Bank, mogu dodijeliti jedinstvene kodove poslovnicama u gradovima poput Moradabad kako bi pomogle u preciznijoj obradi transfera. Nisu sve poslovnice jedinstvene, ali kada su dostupne, najbolje je koristiti onu koja odgovara vašoj lokalnoj poslovnici.
Što učiniti ako vaša lokalna podružnica nije na popisu
Ako vaša poslovnica u Indian Overseas Bank Moradabad nije navedena gore, i dalje možete poslati svoju međunarodnu uplatu koristeći SWIFT kod globalnog sjedišta. Umjesto usmjeravanja sredstava u određenu poslovnicu, ona će se obrađivati putem središnjeg sustava banke, a zatim usmjeravati u ispravnu banku.
Provjerite ima li u vašem SWIFT plaćanju pogrešaka
Prije slanja SWIFT plaćanja, dvaput provjerite odgovara li SWIFT kod banci primatelja te jesu li broj računa i ime ispravno uneseni. Čak i male pogreške mogu odgoditi ili blokirati prijenos. Obratite se svojoj banci ako ste izvršili transfer s netočnim podacima.
Primate li uplatu za Indian Overseas Bank u Moradabad?
Ako se pripremate za primanje novca iz inozemstva, pošiljatelju dostavite SWIFT kod svoje banke i poslovnice kako biste osigurali da će sredstva točno i sigurno stići na vaš račun. Ako ne možete pronaći SWIFT kod svoje poslovnice, provjerite ima li Indian Overseas Bank globalni kod glavnog ureda ili ih izravno kontaktirajte za najbolju alternativu.
Često postavljana pitanja
Da, Indian Overseas Bank može imati više poslovnica u Moradabad. Svaka poslovnica može opsluživati različite četvrti, nuditi različite usluge, a - kada su u pitanju međunarodni bankovni transferi - neke mogu čak koristiti i različite SWIFT kodove. Važno je prilikom davanja uputa za plaćanje navesti određenu poslovnicu u kojoj se nalazi vaš račun.
SWIFT kod za svoju poslovnicu možete pronaći u tablici na vrhu ove stranice, koja navodi poznate Indian Overseas Bank SWIFT kodove za poslovnice u Moradabad. Ako niste sigurni s kojom je poslovnicom povezan vaš račun, možete provjeriti izvod s bankovnog računa, posjetiti portal za online bankarstvo ili izravno kontaktirati poslovnicu. U slučaju sumnje, sigurna je alternativa korištenje SWIFT koda sjedišta banke.
Korištenje SWIFT koda specifičnog za poslovnicu - ako je dostupan za vašu lokaciju - može poboljšati točnost i brzinu vašeg međunarodnog transfera. Pomaže osigurati da se sredstva usmjere izravno u ispravnu poslovnicu, što može smanjiti vrijeme obrade i olakšati praćenje transakcije ako je potrebno. Posebno je korisno za veće transfere ili vremenski osjetljiva plaćanja.
Ako koristite pogrešan SWIFT kod, vaša uplata može biti odgođena, pogrešno usmjerena ili čak odbijena od strane banke primateljice. U nekim slučajevima, sredstva se mogu vratiti pošiljatelju, a mogu se primijeniti i dodatne naknade. Uvijek provjerite odgovara li SWIFT kodu vaše poslovnice ili službenom kodu glavnog ureda. Ako niste sigurni, kontaktirajte Indian Overseas Bank prije nego što se izvrši prijenos.
U gornjoj tablici možete pronaći popis Indian Overseas Bank poslovnica u Moradabad koje imaju pojedinačne SWIFT kodove. Također se možete izravno obratiti svojoj poslovnici ili se prijaviti u svoje internetsko bankarstvo kako biste vidjeli upute za međunarodni transfer. Ako vaša podružnica nema vlastiti kod, vjerojatno prema zadanim postavkama koristi kod glavnog ureda.
Ne nužno. Indian Overseas Bank poslovnice mogu imati jedinstvene kodove za određene lokacije ili funkcije - posebno za poslovnice s velikim prometom ili specijalizirane korporativne poslovnice. Uvijek pokušajte koristiti SWIFT kod specifičan za vašu poslovnicu ako je dostupan; u suprotnom, kod glavnog ureda je široko prihvaćena rezervna opcija.
