Bank of Botswana SWIFT kod u Bocvana

Glavni SWIFT kod za Bank of Botswana u Bocvana je BBOTBWGXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bocvana i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank of Botswana u Bocvana, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BBOTBWGXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.