Raiffeisen Bosnia SWIFT kod u Bosna i Hercegovina

Glavni SWIFT kod za Raiffeisen Bosnia u Bosna i Hercegovina je RZBABA2SXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bosna i Hercegovina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Raiffeisen Bosnia u Bosna i Hercegovina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje RZBABA2SXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.