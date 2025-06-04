Intesa Sanpaolo Bosnia SWIFT kod u Bosna i Hercegovina
SWIFT/BIC kod za Intesa Sanpaolo Bosnia je UPBKBA22XXX. Međutim, Intesa Sanpaolo Bosnia može koristiti različite SWIFT/BIC kodove ovisno o usluzi ili poslovnici. Ako niste sigurni koji koristiti, provjerite s primateljem ili izravno kontaktirajte Intesa Sanpaolo Bosnia .
UPBKBA22XXX
Naziv banke
INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT kod
UPBKBA22XXX
Adresa
OBALA KULINA BANA 9A
Grad
SARAJEVO
Država
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ovo je glavni SWIFT/BIC kod za Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosnia and Herzegovina
Lokalne poslovnice
Ispod možete pronaći lokalne poslovnice za Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosnia and Herzegovina.
O nama UPBKBA22XXX
Glavni SWIFT kod za Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosna i Hercegovina je UPBKBA22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bosna i Hercegovina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosna i Hercegovina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje UPBKBA22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.
Korištenje UPBKBA22XXX
Glavni SWIFT/BIC kod UPBKBA22XXX za Intesa Sanpaolo Bosniamožete koristiti kada:
Slanje međunarodnog transfera novca korisniku Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosna i Hercegovina
Primatelj nije naveo SWIFT/BIC kod specifičan za poslovnicu
Intesa Sanpaolo Bosnia obrađuje plaćanje centralno putem svog glavnog ureda
Želite koristiti široko prihvaćeni zadani SWIFT/BIC kod
Odaberite Xe prilikom slanja novca korisniku Intesa Sanpaolo Bosnia
Bolje cijene
Usporedite nas s vašom bankom i otkrijte uštede. Naše cijene često nadmašuju cijene velikih banaka, maksimizirajući vrijednost vašeg transfera.
Niže naknade
Unaprijed vam prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer kako biste točno znali što plaćate. Naše niže naknade znače veću uštedu za vas.
Brži transferi
Većina transfera se obavlja isti dan. Razumijemo da je, kada je u pitanju vaš novac, vrijeme važno.
Provjerite ima li u vašem SWIFT plaćanju pogrešaka
Prije slanja SWIFT plaćanja, dvaput provjerite odgovara li SWIFT kod banci primatelja te jesu li broj računa i ime ispravno uneseni. Čak i male pogreške mogu odgoditi ili blokirati prijenos. Obratite se svojoj banci ako ste izvršili transfer s netočnim podacima.
Primate li uplatu za Intesa Sanpaolo Bosnia u Bosna i Hercegovina?
Za primanje međunarodne uplate na vaš Intesa Sanpaolo Bosnia račun u Bosna i Hercegovina, morat ćete navesti ispravan SWIFT/BIC kod, broj računa i ostale bankovne podatke. Provjerite ima li pošiljatelj točne podatke kako biste izbjegli kašnjenja.
Xe-u vjeruju milijuni diljem svijeta
Spremni poslati novac korisniku Intesa Sanpaolo Bosnia?
Xe olakšava slanje novca u Intesa Sanpaolo Bosnia i tisuće drugih banaka diljem svijeta. S podrškom za preko 130 valuta i transferima u 190 zemalja, možete slati novac s povjerenjem.
Često postavljana pitanja
SWIFT kod glavnog ureda za Intesa Sanpaolo Bosnia je UPBKBA22XXX. Ovaj se kod obično koristi za međunarodne bankovne transfere u sjedište banke Sarajevo . Identificira Intesa Sanpaolo Bosnia u SWIFT mreži, pomažući u osiguravanju da se sredstva usmjere u ispravnu financijsku instituciju.
Ako ne znate SWIFT kod svoje lokalne poslovnice, obično možete koristiti SWIFT kod glavnog ureda (UPBKBA22XXX) za primanje međunarodnih plaćanja. Međutim, najbolje je provjeriti sa svojom bankom kako biste izbjegli potencijalna kašnjenja. Točan kod možete pronaći provjerom portala za online bankarstvo, kontaktiranjem korisničke službe ili pregledom nedavnog bankovnog izvoda.
Da, općenito je sigurno koristiti SWIFT kod glavnog ureda (UPBKBA22XXX) za primanje međunarodnih plaćanja, posebno ako vaša lokalna poslovnica nema poseban kod. Intesa Sanpaolo Bosnia će i dalje moći usmjeriti sredstva na vaš račun koristeći vaš puni broj računa i ostale identifikacijske podatke. Uz to, uvijek provjerite ovaj pristup sa svojom bankom, posebno za velike transakcije.
Da biste pronašli ispravan SWIFT kod za vašu specifičnu poslovnicu Intesa Sanpaolo Bosnia , imate nekoliko mogućnosti:
Koristite naš alat za pronalaženje SWIFT kodova poslovnica – najlakši način da provjerite ima li vaša poslovnica jedinstveni SWIFT kod ili biste trebali koristiti kod glavnog ureda (UPBKBA22XXX).
Prijavite se na svoju platformu za online bankarstvo Intesa Sanpaolo Bosnia i pregledajte upute za bankovni prijenos.
Obratite se svojoj lokalnoj poslovnici ili nazovite korisničku službu tvrtke Intesa Sanpaolo Bosnia .
Pogledajte nedavni bankovni izvod ili čekovnu knjižicu, koja može sadržavati podatke o međunarodnom plaćanju.
Ako vaša poslovnica nema jedinstveni SWIFT kod, obično možete koristiti UPBKBA22XXX.
Ako unesete pogrešan SWIFT kod:
Vaše plaćanje može biti odgođeno ili odbijeno.
Sredstva bi mogla biti poslana pogrešnoj financijskoj instituciji i moglo bi proći neko vrijeme dok se ne naplate.
Neke banke mogu naplatiti naknadu za vraćene ili pogrešno usmjerene uplate.
Kako biste to izbjegli, uvijek dvaput provjerite SWIFT kod i podatke o računu prije slanja transfera.
U većini slučajeva trebat će vam SWIFT kod za primanje međunarodnih plaćanja, jer on identificira banku primatelja i osigurava ispravno usmjeravanje. Ovisno o zemlji i načinu prijenosa, pošiljatelju mogu biti potrebni i dodatni podaci poput broja računa, usmjeravajućeg broja ili IBAN-a.
Da, Intesa Sanpaolo Bosnia obično ima SWIFT kod glavnog ureda (UPBKBA22XXX), kao i SWIFT kodove specifične za poslovnice za određene lokacije. Ako možete pronaći SWIFT kod za svoju lokalnu poslovnicu, najbolje ga je upotrijebiti kako biste osigurali najtočnije usmjeravanje. Ako vaša poslovnica nema jedinstveni kod ili niste sigurni, korištenje primarnog koda općenito je prihvatljivo za primanje međunarodnih plaćanja.
UPBKBA22XXX je standardni SWIFT kod koji se koristi za glavno sjedište tvrtke Intesa Sanpaolo Bosniau Sarajevo . Drugi Intesa Sanpaolo Bosnia subjekti - poput podružnica u različitim zemljama ili poslovnih jedinica - mogu imati vlastite SWIFT kodove, posebno za korporativne ili investicijske bankarske operacije. Razlika leži u lokaciji ili poslovnoj svrsi, ali za većinu osobnih i malih poslovnih transfera na Bosna i Hercegovina, UPBKBA22XXX je ispravan i dovoljan kod.
Odricanje
SWIFT kodovi, nazivi banaka, adrese i ostale povezane informacije navedene na ovoj stranici služe samo u opće informativne svrhe. Iako se trudimo osigurati točnost, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave i možda ne odražavaju najnovije podatke dostupne od strane odgovarajućih financijskih institucija.
Xe ne daje nikakve izjave u vezi s pravnim statusom, regulatornim statusom ili operativnim integritetom bilo koje banke, financijske institucije ili posrednika na popisu. Ne podržavamo niti provjeravamo legitimnost bilo kojeg uključenog subjekta, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za vašu upotrebu pruženih informacija.
Sve financijske transakcije ili odluke poduzete na temelju ovih informacija obavljate na vlastiti rizik. Xe neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu oslanjanjem na podatke, niti iz bilo kakvih poslova s trećim stranama čiji su podaci prikazani na ovoj stranici.
Preporučujemo da prije pokretanja bilo kakve transakcije samostalno provjerite sve podatke s nadležnom financijskom institucijom.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku i nije prevedena. Iako se ostatak ove stranice može pojaviti na odabranom jeziku, pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.